Inspiró el baile viral de Jenna Ortega: falleció Lisa Loring, actriz que interpretó a la primera Merlina

30 de Enero de 2023

Lisa Loring perdió la vida a raíz de complicaciones tras un derrame cerebral que sufrió.

Compartir

Lisa Loring, actriz estadounidense, falleció a los 64 años la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, California.

Según informó la hija de la intérprete, Vanessa Foumberg, a The Hollywood Reporter, el deceso de su madre se produjo por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta

Lisa Loring era reconocida por haber sido la primera actriz en interpretar a Merlina Addams en la serie La Familia Addams entre 1964 y 1966 para la cadena ABC. En 1977 retomó el rol para la película de televisión Halloween with the New Addams Family.

Durante su carrera participó en múltiples proyectos como la serie As The World Turns, La Isla de la Fantasía y Barnaby Jones. También en películas como Savage Harbor, Way Down in Chinatown, entre otros. Su último rol fue en la cinta Doctor Spine.

Lisa Loring inspiró baile de Jenna Ortega en Merlina

En una entrevista concedida hace unas semanas, Jenna Ortega, la actriz que interpreta a Merlina en la serie homónima de Netflix confesó haberse inspirado en Lisa Loring para el popular baile que hizo en la ficción y que se viralizó en redes sociales.

Durante su paso por el programa The Tonight Show, reconoció que buscó referencias de figuras como Siouxsie Sioux de Siouxsie and the Banshees y material de góticos bailando en clubes en la década de 1980.

A eso sumó que “le rendí homenaje a Lisa Loring, la primera Merlina Addams. Hice un poco de su reproducción aleatoria que ella hace y, por supuesto, se cortaron de la cámara cuando lo hice. Pero está ahí, sé que está”.