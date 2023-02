“Edadismo y misoginia”: Madonna responde a duros comentarios por su aparición en los Grammy

8 de Febrero de 2023

Madonna estuvo en los Grammy 2023, donde su discurso pasó a segundo plano por los comentarios que recibió sobre su apariencia.

Madonna Louise Ciccone​, conocida simplemente como Madonna, fue blanco de críticas en redes sociales tras su reciente aparición en la ceremonia de los Grammy 2023.

La intérprete de éxitos como “Like a Virgin” y “Music” llegó hasta el Crypto Arena para presentar el show de Sam Smith junto a Kim Petras, quienes interpretaron el tema “Unholy“.

Previo a esto, la denominada “Reina del Pop” entregó un discurso respecto a lo que han sido sus cuatro décadas de trayectoria. “Esto es lo que he aprendido después de cuatro décadas en la música: si te llaman impactante, escandalosa, fastidiosa, problemática, provocadora o peligrosa, significa que lo estás haciendo bien”, indicó.

“Así que estoy aquí para agradecer a todos los rebeldes que están ahí por forjar un nuevo camino y soportar la presión que significa (..) Deben saber que su audacia no pasa desapercibida. Ustedes son vistos, son escuchados y sobre todo, son apreciados“, agregó Madonna.

Sin embargo, sus palabras terminaron pasando a un completo segundo plano. Esto porque los usuarios en distintas plataformas digitales cuestionaron la apariencia de la intérprete.

“Impresionante cómo cambió Madonna“; “Yo intentando ignorar el hecho de que Madonna tiene una cara completamente nueva“, “Ves a Madonna en las producciones de fotos y es otra mujer, con 40 años menos. Pero la ves en la vida real y es irreconocible“, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La respuesta de Madonna

Madonna se valió de su cuenta de Instagram para referirse a los comentarios que ha recibido en los últimos días en alusión a su apariencia en los Grammy 2023.

En una de sus últimas publicaciones, donde posó con Sam Smith y otros artitas, señaló que “en lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue sobre dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías“.

A raíz de esto, continuó, aseguró que se encontraba “una vez más estoy atrapada en el resplandor de la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos”.

En esa misma línea, Madonna recalcó que la sociedad “se niega a celebrar a las mujeres que han pasado los 45 años“, por lo que “siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera”.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado ni por la forma en que me veo o visto, y no voy a empezar (…) pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros“, agregó.

Por último, Madonna espera tener “muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”.