Karol G anunció su retiro de los escenarios: “Decidí tomarme un break”

6 de Marzo de 2023

"Me di cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar", relató la artista colombiana.

Compartir

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2023 la cantante Karol G anunció su retiro temporal de los escenarios.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios, porque decidí tomarme un break para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos. (…)”, indicó la artista colombiana a través de un comunicado.

Según indicó la intérprete de Provenza, con esta decisión “podría dar mejores cosas” de sí misma a su público.

La autodenominada “Bichota” agregó que “hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a producir mucho más, a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía conmigo o por mí, que me di cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar”, reveló.

Junto a ello, Karol G explicó que su “retiro” tiene fecha de término de un año.

El pasado viernes 24 de febrero, la cantante publicó su cuarto álbum, donde contó con colaboraciones con Shakira, Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul y Sech.