El mensaje de Toto Acuña en defensa de Belén Mora: “Cuando se cansen de tirar su miseria al mundo”

7 de Marzo de 2023

La pareja de la comediante expresó su enojo contra quienes la siguen criticando por su rutina en Viña del Mar.

El actor Toto Acuña, pareja de la también actriz y comediante Belén Mora, salió en su defensa y expresó su enojo contra quienes siguen criticándola por su opaco show en el Festival de Viña del Mar.

El ex integrante de Morandé con Compañía (MCC) había permanecido con un bajo perfil en redes sociales, publicando solo dos imágenes en donde celebraba la presentación de “Belenaza”, quien logró ganar una Gaviota de Plata pese a la reprobación del público de la Quinta Vergara.

Durante las últimas horas Acuña decidió romper el silencio y a través de su cuenta de Instagram lanzó un romántico mensaje dedicado a Mora.

“All you need is love. Love is in the air. The power of love (Todo lo que necesitas es amor. El amor está en el aire. El poder del amor). Todas las que quieran. A disfrutar la vida. Se les extraña”, escribió.

La molestia de Toto Acuña

En el mismo texto, Toto Acuña defendió a Belén Mora y arremetió contra quienes siguen con las críticas por el show en Viña, precisando que los comentarios de sus posteos permanecerían desactivados hasta que los cuestionamientos terminaran.

“Activaré los comentarios cuando los que no tienen esto se cansen de tirar su miseria al mundo. Cariños a todos. Te amamos Belenaza“, cerró.