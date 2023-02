El análisis de Belén Mora tras Viña 2023: “La Gaviota me la gané… Después quedó la cagá eso sí”

22 de Febrero de 2023

La humorista insiste en sus redes sociales en que mereció la Gaviota de plata y argumenta que la pifiaron en los últimos minutos por fome y "no por ser comunista".

Hasta las 10 de la mañana de este miércoles, Belén Mora, “Belenaza”, no había aparecido por Viña del Mar después de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023. Hasta que se presentó en el jardín de un condominio en Avenida San Martín. Allí conversó con un par de niños que la saludaron y le hicieron algunas preguntas.

“Aparecí después de una jornada intensa. Anoche no era el momento de análisis, nos tomamos un trago. Celebramos el logro de subirme al escenario, lo pasé increíble… Es el oficio que elegí y esto es así. No hay que echarse a morir. Lo único que pensé anoche era cuánto pisco le echaba a la piscola… Después nos sentaremos y le echaremos la culpa a alguien. Ahora iba a comprar pan y me quiero relajar”, expresó en en el matinal de CHV.

“La Gaviota de Plata me la merecía, guachitos, pero no la de oro”, insistió en una expresión que había comentado minutos después de presentarse en la Quinta Vergara. “Puede ser que hubiera mala onda, no empezaré con teorías, pero eso no significa nada. La gente decidió mandarme a la cresta, me encontraron fome, no por ser comunista, socialista, de Evópoli”, agregó.

“Belenaza” se llevó un premio que ha sido criticado por la forma en que se entregó de parte de los animadores en medio de una silbatina que empañó el show de una humorista que había sido cuestionada antes de subir al escenario por sus comentarios políticos en favor del Apruebo.

Su último chiste en redes sociales

En su cuenta de Instagram proyectó lo ocurrido anoche, donde Belén Mora estima que tuvo un inicio potente y que luego se fue diluyendo con la intervención del público.

“Me encanta esa adrenalina que se siente antes de subirse al escenario, eso de estar parada en una barra y hacer equilibrio, pero que siempre este el riesgo de que te caigas. Anoche pisé el escenario mas importante de Latinoamérica. Y lo disfrute desde el primer momento. Y me vuelvo a Santiago con el mas lindo de los recuerdos, con una gaviota que me gane después de 40 minutos de hacer reír a la Quinta”, escribió “Belenaza” en sus redes sociales.

“DESPUES QUEDO LA CAGA ESO SI jajajajajjajajaj, me pifiaron con ganas, y me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento. Pero así es la comedia. Y puta que me gusta esta wea! Nos vemos en Marzo con nueva rutina!!!!!!”, escribió.