“Hay un límite”: Belén Mora denuncia hirientes mensajes contra su hijo tras paso por Viña 2023

18 de Mayo de 2023

“Recibí mucho odio. Uno puede entender que haya gente que te tire mierda, pero a mi llegaron correos de tres, cuatro párrafos y de verdad pienso, qué karma estoy pagando para que una persona dedique tiempo de su vida para hacer un correo tirándome mierda”, indicó Belén Mora.

Compartir

Belén Mora es una de las invitadas a Podemos Hablar de CHV, donde dio cuenta de las repercusiones que tuvo su polémico paso por el Festival de Viña del Mar 2023.

Y es que la comediante reveló que uno de los momentos más dolorosos fueron los mensajes recibidos donde se burlaban de su hijo menor con síndrome de Down.

“Recibí mucho odio. Uno puede entender que haya gente que te tire mierda, pero a mi llegaron correos de tres, cuatro párrafos y de verdad pienso, qué karma estoy pagando para que una persona dedique tiempo de su vida para hacer un correo tirándome mierda”, indicó Belén Mora.

La ex Morandé con Compañía cuestionó que “es indecible lo que recibí, pero muchos ataques hacia la condición de mi hijo menor que tiene síndrome de Down, lo encontré muy bajo, que yo te caiga mal, la raja, tírame toda la mierda, si me querí tratar de comunista, trátame de comunista, no me afecta porque no lo soy, pero hay un límite”.

“Lamentablemente las redes sociales esconden mucho cobarde. Me dio mucha pena, es patearte en el suelo, hueveame porque me fue mal, huveame porque una vez dije que me iba a ir de Chile, okey, pero qué ganas tu haciéndome daño de esa forma”, apuntó.

Belén Mora aprovechó de confesar que su hijo debió ser operado a los pocos meses de nacer y en pleno Festival de Viña.

“Hubo una complicación que nos tuvo 15 días en la UCI pediátrica que es muy fuerte, con nuestra guagua entubada, paralizado, con los ojitos cerrados, hinchadito por los corticoides, y entre medio de todo eso….”, sentenció.