“Mi vecina Esther”: el fail de Jordi Castell en Instagram sobre su supuesta amiga

El panelista de Tal Cual, Jordi Castell, tuvo un fail en redes sociales tras compartir una foto errónea de una supuesta amiga, a quien le dedicó un emotivo mensaje en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.

“Esther fue mi vecina el tiempo que estuve viviendo en Chicago y luego de un par de guiños, construimos la amistad más valiosa que conservo hasta hoy“, comenzó escribiendo el fotógrafo en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Sobreviviente a los campos de concentración y el holocausto, fue desarrollando con los años una particular forma de conectar el espíritu y la energía con la vida que uno merece”, continuó.

“La fortuna de seguir conectado constantemente con ella y sus poderes de mujer sabia y generosa, así como la admiración y respeto profundo a cada una de las que me rodean y han formado mi vida, desde la misma que me trajo a este mundo que tanto valoro. Esther siempre me ha dicho que la fórmula para pelear y conseguir lo que uno quiere es siempre el sigilo, la paciencia y las metas propias”, concluyó Castell con emotivas palabras, las que después tuvo que eliminar tras las burlas.

¿Quién es la supuesta amiga de Jordi Castell?

El confuso posteo de Jordi Castell generó una ola de memes, ya que el fotógrafo subió una imagen, que sacó en Pinterest, de la reconocida científica Jane Goodall, que él llamó “Esther”.

Valerie Jane Morris Goodall es una célebre etóloga y activista ambiental inglesa, de 88 años. La científica revolucionó su área de investigación desde 1960 por sus innovadores descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés salvajes en Gombe, en Tanzania, según indica la página web de la fundación que lleva su nombre.

Jane Goodall también es Mensajera de la Paz de la ONU y hasta tuvo un papel relevante en uno de los capítulos de Los Simpsons.

