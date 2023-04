Jordi Castell es “Team Aránguiz”: dispara contra Maite Orsini por affaire con Mago Valdivia

21 de Abril de 2023

Jordi Castell y Francisca García-Huidobro serán dos los principales invitados que tendrá el nuevo capítulo de Podemos Hablar, que se emite la noche de este viernes en CHV.

Y es que en la oportunidad, los otrora opinólogos analizaron el resurgimiento de la farándula nacional, centrándose especialmente en el triángulo amoroso entre Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Ante esto no hubo dobles lecturas por parte de Jordi Castell y Fran García-Huidobro: ambos se cuadraron con la ex chica Mekano.

“Hace décadas nosotros sabíamos todo lo que pasaba por debajo de la política y de la farándula. Lo bueno es que la política salió del clóset y ahora se mezcla a tal nivel que hay una diputada que se involucra con un ex futbolista que se gorreo a su señora históricamente”, disparó Castell.

Por su parte, García-Huidobro asesguró que “yo no le pondría mi firma a que la Dani Aránguiz no vaya a volver con Jorge Valdivia, porque la intensidad y la pasión que hay entre ellos dos, no creo que ninguna diputada ni senadora pueda romper”.

Pero Jordi Castell aprovechó la oportunidad para lanzar duras palabras contra Maite Orsini. “Ella con su corte Villa María, un no maquillaje súper maquillaje, la farándula hoy y la ridiculez, sumado al arribismo y chula que es la farándula, que siempre ha sido decadente. Creo que esto es mucho más decadente porque la señorita Orsini tiene el sueldo por nuestros impuestos”, puntualizó.

Ante esto, Fran agregó que “los verdaderos faranduleros son los políticos, porque ellos deben ser intachables. Todo se encubre, partió como que era una llamado, después otra cosa y es algo bien patético, porque cada vez que hablan se van sabiendo más cosas, es algo bien cuma”.