En medio del escándalo por el “telefonazo”: Daniela Aránguiz habló de su cita con Luis Mateucci

12 de Marzo de 2023

La ex esposa de Jorge Valdivia se reunió con el modelo argentino tras declarar ante la Fiscalía por el caso que involucra a la diputada Maite Orsini.

Daniela Aránguiz, ex esposa del ex futbolista Jorge Valdivia, habló sobre la cita que tuvo con el ex chico reality argentino Luis Mateucci, la que concretó en medio del escándalo por el caso “telefonazo” que involucra a la diputada Maite Orsini (RD).

La panelista de Zona de Estrellas acusó a la parlamentaria de interceder ante Carabineros por su esposo, que en enero fue detenido tras un control de identidad. Aquello derivó en una autodenuncia de Orsini, quien reveló que llamó a la generala Karina Soza para dar a conocer la situación del ex jugador de Colo Colo y Palmeiras.

Durante el viernes, y en el marco de esa indagatoria, Aránguiz llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para entregar su declaración ante el fiscal Patricio Cooper.

En esa misma jornada, y tras grabar su participación en el programa de Zona Latina, la ex Mekano concretó su encuentro con el modelo trasandino, a quien se le ha vinculado desde hace semanas.

La cita con Mateucci

En una entrevista a Las Últimas Noticias, Daniela Aránguiz confirmó que cenó en compañía de Luis Mateucci, algo que había quedado reflejado en una serie de historias compartidas por ella en su cuenta de Instagram, en donde lo mencionaba como su “mejor amigo”.

“Luis me invitó a almorzar, yo le dije que bueno y me trajo unos regalitos porque él viene llegando de Argentina“, expresó.

Consultada por el tipo de relación que tiene con el argentino, la ex del Mago Valdivia declaró que “somos amigos, estamos en buena, y ¿quién sabe qué pueda pasar?“.