Qué le dijo Luis Mateucci a Daniela Aránguiz en inesperado mensaje en medio de polémica con Jorge Valdivia

3 de Marzo de 2023

Luis Mateucci usó su cuenta de Instagram para dirigirse a Daniela Aránguiz por la delicada situación que atraviesa.

Compartir

Luis Mateucci, influencer argentino, se sumó a las reacciones por la polémica que han protagonizado durante los últimos días Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

El ex chico reality, recordemos, fue vinculado hace unas semanas a la ex Mekano, pero fue recién esta semana que ella confirmó que efectivamente estaban “conociéndose”. Sin embargo, esto no prosperó por decisión de la también diseñadora de interiores a raíz de los ataques de celos del ex futbolista.

Ahora, fue el propio Luis Mateucci quien le dedicó palabras a Daniela Aránguiz, a solo días de que estallara el escándalo con Jorge Valdivia y que también salpicó a la diputada Maite Orsini.

A través de una serie de videos publicados en Instagram, el argentino señaló que quiso “dejarle un mensajito, y agradecer a una persona que dijo unas palabras muy bonitas hacia mí”.

“Quiero decirle que es una persona muy fuerte, una flor de madre, excelente mujer, una bonita persona por fuera, pero mucho más por dentro. Los que la conocen saben lo que digo”, añadió.

Junto con eso, Luis Mateucci sostuvo que la situación que vive Daniela Aránguiz es “muy delicada, es una persona muy golpeada, dolida, pero todo pasa”.

“Quiero dejarle mi apoyo porque sabe lo que la quiero, la valoro, y que todo pasa muy rápido. Cuando menos se dé cuenta, todo va a pasar y va a ser más feliz que nunca“, dijo, para luego cerrar con un “te mando un besote muy grande, y sabes lo que te quiero y te admiro”.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre Luis Mateucci?

Fue el pasado martes cuando Daniela Aránguiz se refirió en extenso a Luis Mateucci en Zona de Estrellas, reconociendo que se estaban conociendo, pero todo terminó a raíz de los celos de Jorge Valdivia.

“Nosotros nos estábamos conociendo, nunca le pusimos nombres a nada. Salimos, tuvimos algo, lo pasé bien”, comenzó relatando.

Pero a raíz de “todos los escándalos de celos de Jorge”, ella “sentía como que lo estaba engañando a él y eso que nosotros ya no vivíamos juntos ni nada, nosotros decidimos con Luis no vernos más. Y él es una excelente persona”.

Según Daniela Aránguiz, Luis Mateucci es “una excelente persona… Él no tiene la culpa de nada, es una persona que te tira para arriba, que dice qué linda ella, pero luego comenta tú eres más linda. Eso cuando tenía el ego tan en el piso, te lo levanta”.

“Que me diga qué linda eres y te refuerce todo lo que perdiste, porque cuando estás con una persona que te es así de infiel, uno muchas veces se echa la culpa, algo malo tengo que tener. Él es una persona buena y la mujer que esté con él va a ser muy feliz, es respetuoso. Quizás tiene mala fama por las cosas que se han visto en los realitys, pero yo, en lo que he visto interno, es una persona excelente”, finalizó.