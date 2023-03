Mensaje a director de Carabineros y la versión de Jorge Valdivia: los nuevos antecedentes del “telefonazo” de Maite Orsini

11 de Marzo de 2023

El ex futbolista habló por primera vez del procedimiento policial que motivó la llamada de la diputada de RD, quien también habría intentado comunicarse con Ricardo Yáñez para abordar la situación.

El “telefonazo” de la diputada Maite Orsini (RD) a Carabineros por un control de identidad y detención que afectó al ex futbolista Jorge Valdivia siguió sumando antecedentes, los que incluyeron un mensaje que la parlamentaria le habría enviado al propio general director de la institución, Ricardo Yáñez, para abordar la situación.

Según una publicación de La Tercera, antes de la llamada a la generala Karina Soza, la diputada del Frente Amplio (FA) envió un mensaje por WhatsApp a Yáñez. “General, necesito hablar con usted“, le escribió.

En ese momento el alto oficial se encontraba haciendo uso de su feriado legal, por lo que le explicó que no podría revisar su mensaje. De todos modos Orsini le habría relatado todo lo ocurrido con Valdivia, dejando en claro que debía informar de la situación a algún integrante del alto mando.

La congresista se autodenunció ante la fiscalía luego que reconociera la llamada a la generala Soza. También había anunciado acciones legales en contra Daniela Aránguiz, la ex esposa del “Mago”, quien acusó a la militante de RD de ejercer su influencia para interceder a favor del ex jugador de Colo Colo y Palmeiras.

El jueves se conocieron imágenes del ex seleccionado nacional tras una reunión con el jefe de zona Santiago Este, Jean Camus; el jefe de la zona Metropolitana, Carlos González; y el jefe de la zona Santiago Oeste, Marcelo Lepín, la que se realizó luego del “telefonazo”.

La versión de Jorge Valdivia

Jorge Valdivia decidió romper su silencio y entregó su versión sobre el procedimiento realizado por Carabineros en enero de este año, el que motivó que la diputada Maite Orsini realizara la llamada a la generala Soza.

En una entrevista a TVN, el comentarista de ESPN y Radio ADN afirmó que fue abordado por funcionarios policiales en un servicentro de Vitacura. Según él, uno de los carabineros tuvo una “actitud agresiva, prepotente e intimidante“.

El ex mediocampista dijo que fue detenido por “ocultamiento de identidad”, pese a que tenía sus documentos en el auto.

“A nadie lo pueden llevar detenido por un control de identidad, no había una presunción de algún delito. El problema es que me pegó en el trayecto, me va empujando. Como un delincuente por estar sentado en una cuneta”, planteó.

Posteriormente -según su relato- fue enviado a la 37° Comisaría de Vitacura, donde fue reconocido y hubo un “cambio de tono”. “Me liberan sin haberme dejado registrado en la comisaría“, expresó.

Sobre su nexo con Orsini, Valdivia dijo que “la llamé para saber qué procedía en estos casos, porque yo consideraba que fui humillado por ese carabinero, no por la institución”.

“No hubo un pedido de parte mía, ni ella ofreció tampoco llamar a alguien, simplemente le conté mi caso a una profesional, a una diputada“, aseguró.

Por su reunión posterior con las autoridades de Carabineros, el comentarista precisó que surgió “no por una interferencia de un tercero, en este caso, de la diputada (Orsini). Mi única intención cuando hablé con la diputada fue para contarle lo que había pasado, porque me sentía muy triste y humillado”.