Stingo dispara contra Jordi Castell por banalizar el exilio de Pedro Pascal: “Habla cualquier cosa y no las piensa”

16 de Marzo de 2023

“Es tan banal, es tal el desconocimiento de la realidad, del dolor de la dictadura, de lo que significó esa dictadura, que uno podría decir sabís que este tipo realmente habla cualquier cosa y no las piensa”, sentenció.

Daniel Stingo, panelista de La Voz de los que Sobran, tuvo duras palabras para Jordi Castell, luego que fotógrafo banalizara el exilio que debió sufrir la familia de Pedro Pascal durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Y es que en TV+, Jordi Castell declaró que “él (Pedro Pascal) es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que los hayan exiliado”.

En esta línea, la figura de la farándula recordó a una ex pareja, señalando que sus “papás fueron exiliados y creció en Roma, iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces”.

“A mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera y no tener que bancarme…”, indicó.

Estos dichos generaron el enojo del ex miembro de la Convención Constitucional, quien espetó que Jordi Castell “es el símbolo máximo de la banalidad, una persona que no entiende el dolor que significa que un gobierno militar, que una dictadura… porque no pone contexto, tira la frase así como para ir a estudiar a Italia y aprender idiomas”.

Daniel Stingo profundizó su reflexión, apuntando que “este premio (el exilio) va de la mano de un gobierno dictatorial, homicida, que exilió a más de 200 mil chilenos, torturó. Ah, pero qué rico que te hayan torturado porque así bajaste de peso, no sé, cualquier estupidez como esa. Esa es la reflexión”.

El panelista recalcó que “200 mil familias que por pensar distinto a la dictadura y los echaron de Chile. Ese dolor de que te saquen todo, es terrible. Ese hecho lo banaliza Jordi Castell, pero no se pone jamás, ni por un segundo, en el contexto de esa familia que la tomó una dictadura, con miedo y dolor, y la tiró para afuera”.

