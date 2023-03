Selena Gómez hace directo llamado a sus fanáticos por amenazas de muerte a Hailey Bieber

24 de Marzo de 2023

Selena Gomez aseguró que Hailey Bieber se comunicó con ella para darle a conocer lo que estaba viviendo.

Selena Marie Gomez, cantante y actriz estadounidense, como nunca antes, utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un directo mensaje a sus fans en todo el mundo.

Esto, a raíz de los constantes ataques de los que es víctima la esposa de su ex pareja Justin Bieber, Hailey Bieber, quien en los últimos meses se ha convertido en blanco de usuarios en redes sociales tras ser acusada de burlarse de la artista.

Y es que la modelo ha sido culpada de subir diversos videos en sus redes sociales donde, implícitamente, se estaría mofando de las críticas que ha recibido Selena Gomez por su peso, tras ser fotografiada en traje de baño.

Todo esto, como una cierta “envidia” que sentiría por la cantante, debido a que constantemente le están recordando la relación que mantuvo con Justin Bieber años atrás.

Ahora último, Hailey Bieber se comunicó con Selena Gomez, dándole a conocer que todo ha escalado a tal punto de que recientemente recibió amenazas de muerte, lo que motivó a la protagonista de Only Murders in the Building a dirigirse a sus seguidores.

El mensaje de Selena Gomez

Fue durante la mañana que Selena Gomez salió en defensa de Hailey Bieber a raíz de los ataques que ha sufrido en redes sociales en el último tiempo.

“Hailey Bieber se comunicó conmigo y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y odiosa negatividad“, comenzó señalando la intérprete de “Come & Get It”.

La también actriz dejó en claro que “esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería experimentar odio o bullying” y que “siempre he defendido la amabilidad y realmente quiero que esto pare“, cerró.