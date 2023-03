Michelle Adam explicó por qué decidió salir de Mega para volver a Canal 13 después de tres años

26 de Marzo de 2023

Fue el viernes cuando Michelle Adam anunció su sorpresiva salida de Mega para retornar a Canal 13.

La meteoróloga Michelle Adam anunció su salida de Mega luego de tres años para volver Canal 13, su ex casa televisiva.

“Sentí que había cumplido una etapa en Mega, pero se dio de manera inesperada esta propuesta de Canal 13, yo no la busqué, así que cuando me llegó me hizo mucho sentido. Siento que es una súper oportunidad y por eso la tomé”, admitió la meteoróloga en conversación con Tiempo X.

Consultada sobre su paso por Mega, la profesional admitió que “me emocioné porque es inevitable sentir nostalgia cuando uno se va a de un lugar. Me voy súper agradecida, recibí mucho cariño de parte de todos. Uno trabaja todos los días, pero no se da cuenta del cariño diario que te tienen las personas. Cuando me despedí, ya que había despedido de todos, entonces eso sí que fue lo último”.

Frente a la llegada a su ex casa televisiva, Michelle Adam agregó que “me voy feliz a Canal 13, me voy súper entusiasmada, me voy contenta. Conozco mucha gente del canal, estoy súper contenta con el proyecto en el que voy a estar, en Tu Día. Estoy súper agradecida de la oportunidad. Siempre es bueno aprovechar los nuevos desafíos, salir de la zona de confort siempre es bueno”.

Sobre el reencuentro que vivirá junto a José Luis Repenning y Priscilla Vargas cuando vuelva a Canal 13, la meteoróloga indicó que “tenemos una amistad que hicimos cuando trabajábamos juntos, va a ser espectacular, no hemos dejado nunca de tener contacto, independiente de nuestros trabajos”.

“Siempre ha sido la amistad por sobre el trabajo. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien, vamos a estar con todas las pilas puestas y con mucha buena onda. Yo creo que tenemos una conexión que siempre se dio de manera muy natural”, agregó.