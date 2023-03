La respuesta de Jorge González ante acusaciones de violencia de ex pareja: “No me meto en cahuines”

28 de Marzo de 2023

Daniela Pizarro se valió de las redes sociales para acusar al líder de Los Prisioneros.

Compartir

Jorge Humberto González Ríos, ex líder de Los Prisioneros, salió al paso de las acusaciones realizadas a través de redes sociales por su ex pareja Daniela Pizarro, quien aseguró que fue víctima de violencia de su parte.

Ante esto, el músico que se retiró de la escena musical en 2017 tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2015, expresó a radio ADN que no comentaría estas palabras: “No me meto en cahuines”.

Esto, tras las historias de Instagram de Pizarro, quien sindicó al compositor y bajista de violencia doméstica, apuntando que “escribo canciones y después le pego a las mujeres, sigan siendo fans”.

La joven agregó que “yo nunca me defendí por miedo, pero estoy pensando seriamente en que ya no me puede hacer nada y no hay razón para tener miedo”.

“En todo caso me acaban de decir que esta persona tiene fama de maltratador de mujeres, igual no está de más actualizar a la generación z“, disparó.

Daniela Pizarro apuntó que “un hombre te puede vulnerar en lo más sagrado y quitarte hasta la dignidad, pero está todo bien si en un momento fue tu sustento económico”.

“Atacan a las abolicionistas de la prostitución y defienden que se pague por violar. Pero también defienden la violencia doméstica y económica. Ya han pasado años y me quedó claro que para ustedes así nomás. Que te peguen, total te mantiene. Además, está con el pueblo ‘sípo apruebo””, disparó.

Junto con ello, hizo alusión a la canción Corazones Rojos, escrita por Jorge González, indicando que “mujeres diciendo que este tipo es feminista por una canción vende humo como todo lo que vende. Si me siguen hueando (sic) voy a hablar, ya fui bajo perfil mucho tiempo”.