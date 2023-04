Las ocho teorías conspirativas más populares que existen

2 de Abril de 2023

Mientras algunas han perdurado en el tiempo, otras teorías se han masificado gracias a las redes sociales durante los últimos años.

En un mundo donde las redes sociales predominan y la desinformación está a la orden del día, las distintas teorías conspirativas que existen pueden encontrar fácilmente millones de seguidores que creen en ellas.

Las teorías conspirativas son aquellas explicaciones que no tienen sustentos, pero buscan explicar diversos hitos en la historia.

Si bien hay varias que son de connotación mundial y han perdurado en el tiempo, existen otras que son de un carácter más bien local.

A continuación, te presentamos algunas que incluso, hasta el día de hoy, continúan sin una respuesta clara.

El viaje a la luna fue una mentira

En junio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la luna. Sin embargo, hay quienes postulan que esto nunca ocurrió y que lo que se mostró en ese entonces fue todo un montaje creado en un estudio.

La Tierra es plana

El terraplanismo es un movimiento que ha ido creciendo con el paso del tiempo y que hoy día en día cuenta con millones alrededor del mundo que creen que nuestro planeta es plano y estacionario, pese a que la ciencia ha demostrado que es esférico y orbital. Otros van un poco más allá, asegurando que la Tierra es hueca y que existe toda una civilización viviendo dentro.

Las vacunas y los chip

La pandemia del COVID-19 fue uno de los escenarios donde la desinformación y las teorías estuvieron a la orden del día. Pero las conspiraciones más fuertes vinieron con la aparición de las vacunas que buscaban aplacar la sintomatología del virus.

El movimiento antivacuna, con la ayuda de las redes sociales, no demoró en masificar la teoría de que una vez inoculado, se instalaba en nuestro cuerpo un microchips de rastreo y que las antenas de 5G eran capaces de leer el supuesto código de barras y monitorear a la población.

El 11-S fue planeado por el Gobierno de Estados Unidos

Otro de los episodios históricos que ha sido blanco de teorías conspirativas fue lo ocurrido con el ataque terrorista a las Torres Gemelas y el Pentágono durante el 11 de septiembre de 2001. Hay quienes creen que todo lo ocurrido ese día fue planeado por el Gobierno de Estados Unidos como excusa para atacar países de Medio Oriente y adueñarse del petróleo. Otros, en tanto, apuntan que habría sido para restringir las libertades.

Walt Disney congelado

Existe la teoría conspirativa de que Walt Disney fue congelado criogénicamente y que, una vez que se encontrara la cura contra el cáncer de pulmón, comenzaría su proceso para volver a la vida. Esto, además, es acompañado con que los estudios crearon la película Frozen para que, una vez que la gente buscara en Google los términos “Disney Frozen”, los resultados apuntaran a la cinta y así desviaran la atención de lo que realmente habría ocurrido con el creador de la marca.

Área 51

Durante años existe la teoría conspirativa de que en la denominada Área 51, instalación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, contarían con evidencia extraterrestre con la cual están experimentando. Esto comenzó en la década de los 80, cuando un ex empleado aseguró que fue testigo de imágenes de las autopsias que le aplicarían a cuerpos alienígenas y la base militar se usaba para investigar sus naves.

Chile no existe

Las redes sociales dan para mucho y con un comentario, una persona es capaz de instalar una realidad. Un caso así surgió en el último tiempo en un grupo de Facebook llamado “Tierra plana – España” donde un usuario aseguró que Chile no existía y que sus habitantes eran actores.

“He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo mas claro que Chile no existe. Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara. ¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile”, fue parte del comentario que se viralizó.

Hitler no murió y vivió en Argentina

La historia oficial asegura que Adolf Hitler, líder del movimiento nazi, se suicidó en un búnker al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que su cuerpo, junto al otros militares alemanes fueron incinerados.

Sin embargo, hay quienes postulan que Hitler logró escapar de Alemania en un submarino y llegó hasta Sudamérica, específicamente a Argentina, donde habría vivido sus últimos días.