Millie Bobby Brown usó canción de Taylor Swift para anunciar su compromiso

11 de Abril de 2023

Fue a través de Instagram que Millie Bobby Brown dio a conocer la noticia.

Millie Bobby Brown, actriz británica, anunció durante la madrugada de este martes su compromiso con su pareja Jake Bongiovi.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la reconocida protagonista de Stranger Things publicó una foto junto a su novio, ambos sonriendo, y donde mostró su anillo de compromiso.

Para anunciar la noticia, Millie Bobby Brown usó la letra de la canción “Lover” de Taylor Swift: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ’em all (Te he amado tres veranos, cariños, los quiero todos)“.

Pero además de Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi, quien es hijo del cantane Jon Bon Jovi, no quiso quedarse atrás y también publicó una serie de fotografías junto a la leyenda “Forever (Para siempre)”.

La historia de amor de Millie Bobby Brown

El compromiso entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ocurre después de casi dos años de noviazgo. Ambos se conocieron a través de Instagram y recién en 2022 oficializaron la relación durante la gala de los BAFTA de 2022, aunque los rumores comenzaron en 2021.

Si bien partieron como amigos, poco a poco el tiempo fue haciendo lo suyo hasta finalmente iniciar una relación amorosa.

Desde entonces, Jake Bongiovi ha acompañado a Millie Bobby Brown a cada evento que ha asistido, incluyendo el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things.

En enero pasado, la joven actriz de 19 años le dedicó sentidas palabras a su pareja de 20 a través de redes sociales.

“¡Infinitamente enamorada del año que he tenido! Agradecido por mis amigos, familia, burro (bernard), mis perritos, los dientes de mis cachorros, y mi compañero de por vida. Brindemos por otro año contigo y las maravillosas personas y animales que nos rodean. ¡Hagámoslo de nuevo pero mejor!”, escribió.