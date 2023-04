La dura respuesta de Yamila Reyna a Raquel Argandoña: “No tengo que acostarme con alguien para ser quien soy”

16 de Abril de 2023

"Hay que explicarle a la Doña que no todas siguen sus pasos", agregó por su parte Mariela Montero.

Compartir

Yamila Reyna salió al paso de los duros cuestionamientos que realizó Raquel Argandoña a su trabajo en TV, donde dejó ver que se habría valido de otras formas para ser parte de TVN.

“¿Y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7. Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto”, sostuvo Argandoña en su programa Tal Cual.

Ante esto, la también comediante realizó un fuerte descargo: “Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo. Llevo más de 20 años de trabajo, no tengo que acostarme con alguien para ser quien soy”.

“Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo”, dejó en claro Yamila Reyna.

Reyna encontró respaldo en la ex chica reality Mariela Montero, quien agregó que “la envidia no tiene edad… Hay que explicarle a la Doña que no todas siguen sus pasos. Hay gente con carisma, talento, que trabaja muy duro para alcanzar sus sueños”.