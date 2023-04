Yamila Reyna reitera su dolor por quiebre con Mono Sánchez: “Debería ser un delito ser infiel”

15 de Abril de 2023

La animadora se refirió al momento que se enteró de estos chats de Diego Sánchez, declarando que "fue un momento difícil, porque cuando uno ama sanamente, el amor no lastima”.

Compartir

Yamila Reyna reiteró en Podemos Hablar de CHV el dolor que le generó el quiebre de su relación con Diego Mono Sánchez, luego que se conocieran una serie de chats que daban cuenta de una infidelidad del arquero de Coquimbo Unido.

La ahora animadora de TVN expresó que se enteró de estos mensajes a través de la prensa.

“Yo viví una relación de muchísimo amor, voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente, di una relación de dos años donde respeté, amé sanamente (…), me mudé a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en sus momentos más difíciles de su carrera”, indicó la trasandina.

Yamila Reyna apuntó que “yo estuve poniendo el hombro, incondicional, un amor muy grande, de proyectos de vida juntos, de sentir que era mi compañero de vida. Y yo cuando necesité el apoyo de vuelta, porque estaba viviendo un momento de mi carrera muy exigente, estaba con 8 horas al aire (…) el momento donde muchos de nosotros hemos trabajado para lograr, su respuesta y su manera de pagarme fue con una traición”.

La animadora se refirió al momento que se enteró de estos chats de Diego Sánchez, declarando que “fue un momento difícil, porque cuando uno ama sanamente, el amor no lastima”.

“Yo elegí separarme porque yo a esta altura de mi vida, quiero a alguien a mi lado que tenga integridad y que tenga valores, y él no los tiene. Para mí la mentira y la infidelidad no tiene que ser físicamente, para mi existe desde la mente para adelante”, detalló.

Reyna aseveró que “debería ser condenado, debería ser un delito ser infiel, porque el daño emocional que causas en la otra persona y la forma en lo que lo rompes, es impagable”.

“Las personas que traicionan y son infieles, sobre todo los que son padres, tienen que entender que eso no debe pasar, porque el daño que se causa es muy grande. O sea, yo pienso muchas veces en su hija cuando crezca que le diga ‘papá me enamoré de alguien igual que vos’ yo espero que a él no le dé miedo”, disparó.