Joven deja Carabineros para vender contenido para adultos en redes sociales

21 de Abril de 2023

"Muchas mujeres me han preguntado cómo hacer para no sentir vergüenza y comenzar con el tema del contenido… es dinero rápido, pero no es fácil, sino lo harían todos".

Victoria de Los Ángeles Monsalve es una joven de 26 años que dejó Carabineros para retomar sus estudios de Obstetricia, carrera que financió gracias a la venta de contenido para adultos en redes sociales.

Y es que Victoria estuvo 7 años en la institución policial, de la cual pidió la baja para retomar sus estudios universitarios, los cuales en su momento congeló por falta de financiamiento.

En entrevista con Nosotras 13, la ahora influencer explicó que “no me arrepiento, yo soy muy orgullosa de decir que fui carabinero y además me fue bien… alcancé a estar casi siete años en la institución, llegué al grado de cabo segundo”.

Victoria recalcó que “ahorré mientras trabajaba… no fue tiempo perdido”.

Sobre su salto a Arsmate, el llamado OnlyFans chileno, indicó que “me preguntaban harto por redes sociales, sobre todo en Instagram y ahí empecé a pensarlo. Lo hablé con mi familia, con mis personas más cercanas y todos siempre me apoyaron… dije ‘ya, lo voy a hacer'”.

“Mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí no es una actuación, simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo; me va bastante bien… me permite vivir tranquila, tener mis estudios asegurados que es lo más importante, poder ayudar a mi familia y darme ciertos gustos, así es que ha sido una ayuda económica muy importante”, argumentó.

Consultada sobre las críticas que pueda recibir por su nueva actividad, Victoria Monsalve sostuvo que “he recibido malos comentarios, pero no más de un 10% son comentarios desubicados o juzgándome, pero mi papá siempre me ha dicho ‘si yo no tengo derecho a juzgarte, nadie lo tiene’. A mí la verdad que comentarios de gente que no conozco, no me afectan, mi gente cercana me apoya y con eso me basta”.

“Hay que tener actitud para pararse frente a las personas y decir ‘si, yo lo hago y me dedico a esto y no acepto críticas, no me importa lo que diga la gente’. Siempre con la frente en alto, no estoy haciendo nada malo, no estoy cometiendo ningún delito ni haciendo daño a nadie”, sentenció.