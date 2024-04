Día de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

30 de Abril de 2024

El origen de esta conmemoración surge a raíz de un juego de palabras en inglés.

Cada 4 de mayo se celebra a nivel internacional el día de Star Wars, una fecha que se ha convertido en una gran festividad para los fanáticos de la emblemática saga de ciencia ficción.

Durante esa jornada los seguidores del famoso universo celebran en todo el mundo con actividades, fiestas temáticas, maratones de películas y más. Incluso hay eventos donde sus asistentes se disfrazan y personifican como los conocidos personajes.

Allí se busca homenajear y compartir en torno a famosa franquicia lanzada y creada por George Lucas en 1977. Por esto, cualquiera podría pensar que el 4 de mayo se estrenó alguna de las cintas o que está relacionado a su director, pero ninguna de esas opciones es correcta.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars?

El día de Star Wars se celebra el 4 de mayo, y la razón por la que se designó esta jornada para festejar tiene su origen en un juego de palabras en inglés.

Esto, ya que la expresión jedi: “May the force be with you”, que se traduce como: “¡Que la fuerza te acompañe!”, tiene una similitud fonética con la frase “May the 4th (fourth) be with you” (“¡Que el 4 de mayo te acompañe!”).

Esta oración es utilizada por los personajes de la saga como una forma de desear buena suerte. Una frase que desató que la comunidad fanática de Star Wars comenzaran a utilizar el día 4 de mayo como una fecha para celebrar y rendir homenaje a la película.

Si nos remontamos al origen de esta designación, la popular fecha se eligió e instauró por primera vez en mayo del 2011, en medio del festival de cine Toronto Underground Cinema.