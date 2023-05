¿Se acabó el amor?: Gala y Pinilla eliminaron fotos juntos de sus redes sociales

4 de Mayo de 2023

La foto de ambos, con la cual Pinilla y Caldirola aseguraron en abril pasado que seguían juntos, desapareció de sus cuentas.

Señales inequívocas de que el romance entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla es cosa del pasado dejaron ver ambas figuras a través de las redes sociales.

Es que el ex futbolista y la modelo e influencer tomaron decisiones que se vieron reflejadas en sus redes sociales, según pudieron apreciar sus seguidores.

Así, por ejemplo, la modelo española eliminó de su cuenta de Instagram las fotos que la mostraban en compañía del ex seleccionado de fútbol chileno.

De hecho, los seguidores de la ex chica reality notaron que ya no estaba publicada la foto de ambos y con la cual Mauricio Pinilla y Gala Caldirola aseguraron en abril pasado que estaban juntos.

Algo que también ocurrió en el perfil oficial de Mauricio Pinilla, lo que según algunos cercanos ratifica lo que es un secreto a voces: la pareja tuvo un quiebre y el breve romance habría llegado a su fin.

El mensaje de Gala: ¿Dedicado a Pinilla?

Durante la jornada del miércoles, la modelo hispana compartió una historia en su cuenta de Instagram, la que para sus seguidores no fue más que una confirmación del quiebre con Mauricio Pinilla.

“Fuimos tan efímeros como eternos“, fue la breve frase de Gala Caldirola que despertó de inmediato las versiones de una separación definitiva entre el ex futbolista y la influencer.

Pese a que ninguno de los dos se ha referido públicamente al tema en los últimos días, sus acciones parecen hablar más que sus palabras.

Porque en definitiva tanto la modelo como el actual comunicador decidieron eliminar de sus redes sociales aquellas fotos que los mostraban juntos y como una pareja feliz.

Hace poco la española estuvo en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, donde descartó haber tenido algo que ver en la separación de Pinilla con Gisella Gallardo.

“No sé cómo a través de las redes sociales se ha creado toda la historia donde parece que estoy metida en su ruptura matrimonial, cuando yo no tengo absolutamente nada que ver“, aseguró Gala en ese momento.

“Soy una mujer que respeto a las demás mujeres (…). Las relaciones se rompen, no es que nadie te la quita, yo no tengo nada que ver con el pasado de Mauricio, yo soy su presente”, agregó en ese programa la ex esposa de Mauricio Isla.