Gisella Gallardo relata el drama familiar que generó filtración de video íntimo de Mauricio Pinilla

Gissella Gallardo estuvo invitada en Podemos Hablar de CHV, donde entregó detalles del drama familiar que debió enfrentar, luego que sus hijos conocieran la filtración de un video íntimo de su padre, Mauricio Pinilla.

La periodista relató que luego que saliera a la luz este registro, llevó a sus hijos de vacaciones a México para que no estuvieran expuestos a esta situación.

Pero a pesar de esto, no evitó que tuvieran conocimiento de la grabación. “A mi hija ya le habían llegado las imágenes, estuvo muy mal. Ella no quería hablar con su papá. Los dos chicos no sabían nada”, declaró.

Gissella Gallardo expresó que “habíamos regresado a Chile, estábamos comiendo en un restorán, y el Mauri, que es muy ‘papón’, lo ve en TikTok, junto con otras imágenes”.

“Se pone a llorar y me dice: ‘Mamá explícame’. Yo le respondí: ‘Ella es una influencer, el día de mañana él te va a explicar. Ahora eres muy chico’”, le indicó la profesional.

Gallardo apuntó que este hecho generó que los menores debieran recibir ayuda psicológica, junto con acusar que el proceso debió hacerlo sin apoyo de Mauricio Pinilla.

“Sufrían crisis de pánico, y tenía que salir a caminar con ellos a las 12 de la noche por el condominio. Entonces me llevé toda esa pega sola”, sostuvo la periodista, quien agregó que le reprochó a su ex pareja este hecho.

“Ellos (los menores) estuvieron como un mes y medio sin verlo”, sentenció.