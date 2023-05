El drama de Savka Pollak: debe dejar su departamento en 30 días

11 de Mayo de 2023

Savka Pollak se valió de las redes sociales para dar cuenta del drama que enfrenta por la millonaria deuda de pensión de alimentos por parte de su ex pareja.

En su cuenta de Instagram, la animadora de TV detalló que “no saben lo que les voy a contar. De verdad, es para no creerlo”.

“Hoy en la mañana estuve participando para un reportaje que va a hacer el Mega, sobre la nueva Ley de Pensión Alimenticia y los estragos que provoca esta cuestión en la familia”, agregó.

En esta línea, Savka Pollak indicó que “como si fuera broma, llego a la casa y me encuentro con tres papeles. Dos de ellos son una notificación que dice que el padre deudor, de esa cifra millonaria de no sé cuántos años, pidió rebaja”.

Pollak reveló que la Justicia le dio la razón a su ex pareja “y le rebajó la pensión en un 90%. Así de rápido”.

“Pero eso no es lo que me da más rabia, aunque diría que incluso me da hasta risa, porque da lo mismo si le dejan el 10, el 20 o el 5%, porque no lo va a pagar”, sostuvo.

Pero Savka Pollak puntualizó que lo peor vendría después, ya que “me encuentro con este otro papel que me dice que me quedan 30 días para dejar el departamento, porque efectivamente no he podido pagar el arriendo en forma normal, como corresponde”.

“Para terminar el día paradójico, hablando de los estragos que provoca cuando una de las personas incumple, llego a la casa y me encuentro con este notición. Para no creerlo”, sentenció.