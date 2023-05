Benjamín Vicuña presenta su libro en Buenos Aires: “Me fui con mi hija muerta jurando que no iba a pisar nunca más un hospital”

14 de Mayo de 2023

Benjamín Vicuña presentó Blanca: La Niña Que Quería Volar en la Feria del Libro de Buenos Aires, en una sala repleta de asistentes, y acompañado de su hijo Bautista y su ex cuñado, Guillermo Ardohain.

En la presentación, el actor explicó que “tus hijos en un principio son la razón por la que hay que abrir las cortinas en la mañana. Les voy a dar un ejemplo que es conceptual, teórico y realista. Me fui del hospital con mi hija muerta jurando que no iba a pisar nunca más un hospital. Pero ese juramento me duró dos semanas. Tuve que volver cuando mi hijo tuvo un broncoespasmo”.

Si bien bien Pampita Ardohain también estaba invitada al acto, indicó a Teleshow que “no, no voy a ir, pero principalmente para que Benjamín pueda tener toda la atención y no salir de foco con mi presencia. Obviamente estoy invitada pero preferí que él pueda estar tranquilo y que esté toda la atención puesta en el libro y que no se vaya el foco para otro lado”.

“El libro está agotado, es el segundo libro más vendido, supongo que había mucha gente que estaba necesitando ese tipo de libro, ese tipo de palabras, así que me alegro mucho que ayude a mucha gente, porque es el único fin que tiene ese libro: ayudar”, agregó Pampita.

En la presentación, Benjamín Vicuña relató lo que llamó “la anécdota del karateka”, ya que a una semana de nacida Blanca, irrumpió en la fiesta de un vecino a reclamar por los ruidos, golpeó a un borracho y le robaron el auto.

“Aparece Carolina, recién parida, en bata, con puntos… Pensó que me había quedado en la fiesta”, remató.

Consultado sobre los motivos para publicar su libro a 10 años de la partida de Blanca, Vicuña sostuvo que “el por qué todavía no lo sé. Si sé para qué, que tiene que ver con ustedes, con el poder de la palabra, de refugiarse en la escritura para compartir un relato y sanar, ayudar a las personas a quienes les toca vivir un dolor infinito y que no saben cómo transitar, que creen ser los únicos a los que los atraviesa un dolor así. Intenté explicar lo inexplicable, ponerle nombre a algo que no tiene nombre”.

Sobre Bautista, Vicuña expresó que “cuando estábamos enterrando a Blanca, me dice ‘Papá, ya está. Vamos”. Yo estaba paralizado, no me quería ir. Y él me dice ‘Blanca ya no está ahí, Blanca está en tu corazón’. ¡Un niño! Era lo que necesitaba escuchar en ese momento. Él pasó a ser una especie de viudo. Todas mis fotos de Blanca son con Bautista. Le arrancaron su historia. Pero pudo asimilar muy rápido todo y hoy es un chico grande, maravilloso”.