La carta que escribió Pampita a su fallecida hija Blanca y que reveló el libro de Benjmín Vicuña

12 de Mayo de 2023

En uno de los escritos del libro, además, Pampita recuerda un dibujo de su hija, el cual ve como una premonición.

Hace pocas semanas Benjamín Vicuña publicó su libro “Blanca, la niña que quería volar“, en el cual narra el difícil momento que debió atravesar junto a Pampita luego de perder a su hija mayor.

La niña tenía solo 6 años de vida cuando falleció el año 2012, luego de permanecer nueve días hospitalizada debido a una neumonía hemorrágica.

Con el pasar de los meses y ante este inmenso dolor, Pampita Ardohaín decidió escribir varios textos dedicados a su hija Blanca, momento en que su hijo Beltrán tenía menos de un año de vida.

Fue esta información la que el actor chileno incorporó en su libro, donde figuran “textos íntimos y entrañables”, entre los destaca un escrito con el cual la argentina recuerda un dibujo que hizo su pequeña, el cual siente como una premonición.

¿Qué decía la carta de Pampita a Blanca?

“Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”, es parte de lo que describe Pampita.

“Sé que estás bien. Nadie mejor que vos para estar en el paraíso. Esa certeza la tengo y me llena de paz” agrega la argentina, comentando lo doloroso que ha sido la pérdida de su hija. “No hay día en que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco”.

“Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”, agregó Ardohaín.