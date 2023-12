VIDEO – La molestia de Pampita en plena transmisión televisiva que se viralizó

5 de Diciembre de 2023

El hecho ocurrió justo cuando Benjamín Vicuña, su ex pareja, subía al escenario a recibir un premio.

Compartir

Carolina Ardohaín, conocida como Pampita, manifestó su molestia durante la transmisión televisiva de los Premios Martín Fierro de la Moda en Argentina, la que estuvo a cargo del canal América TV.

El momento ocurrió cuando en la ceremonia, Benjamín Vicuña, su ex pareja, fue galardonado en la categoría Actor con Mejor Estilo.

Sin embargo, justo en ese momento, una de las cámaras enfocó a la animadora de televisión, quien reaccionó de inmediato, dando a entender la intención que tenían al enfocarla cuando el chileno subió al escenario.

“Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?“, se le ve decir a Pampita, lo que dejó en evidencia su molestia con la transmisión de la ceremonia.

Si bien el momento ocurrió el pasado sábado, se ha viralizado en los últimos días.

⭕️ El enojo de la noche de los #MFModa fue de Pampita. Se cansó que la enfoquen cuando nombraban a Vicuña. “Dale, ¿Otra vez?”.👇🏻 pic.twitter.com/PNkLQQYT1b — Polito Moreno (@PolitoMor) December 3, 2023

El programa Intrusos se comunicó con Pampita para saber qué fue lo que ocurrió, y en la oportunidad explicó que su molestia radicó en que ella había pedido que no la enfocaran cuando su ex pareja recibiera su premio.

“El que tiene su momento acá me parece que tiene que ser respetado. Yo tengo el mío y está bueno marcar los límites también. Acá lo paso genial como lo paso en todas partes, no dejo que nada me quite la alegría”, señaló.