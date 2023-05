Polémica reunión de Mucho Gusto: Viñuela, Daniela Castro y Patricia Maldonado explicaron su ausencia

16 de Mayo de 2023

La reunión de los ex integrantes de Mucho Gusto se llevó a cabo la semana pasada.

La reunión en la que participaron los ex integrantes de Mucho Gusto como Manu González, Karol Lucero, Luis Jara y otras figuras se encuentra lejos de dejar las polémicas.

Esto, debido a que José Miguel Viñuela, Patricia Maldonado y Daniela Castro no asistieron al evento, aunque los tres argumentaron sus motivos por los que no estuvieron presentes.

Sin embargo, el propio anfitrión de esta junta, Luis Jara, salió al paso de las críticas e indicó que “estaban los que querían estar“.

Ante esto, Daniela Castro argumentó en Zona de Estrellas que no fue invitada al evento, señalando que “si no me gané el cariño de Lucho Jara es porque tampoco lo busqué“.

Respecto a este evento también se refirió Patricia Maldonado en Tal Cual, donde afirmó no tener “nada que celebrar, no tengo nada que hacer, lo qué pasó, pasó. Murió la vieja, pasó la vieja”.

“¿Qué monos vas a ir…? ¿A qué? ¿A hacer reclamos? Oh, se acuerdan cuando marcábamos 17 puntos…¿Para qué? Me quedo en mi casa, tengo cosas más importantes que hacer”, agregó la conductora de Las Indomables.

Fue entonces que Raquel Argandoña le preguntó a su compañero de conducción, José Miguel Viñuela, si lo habían invitado. “Lucho (Jara) me escribió (…) y me incluyeron en el chat”, contestó

Junto eso, explicó que los motivos por lo que no asistió a la junta se debían a que “fui a comer con mi papá y terminé muy tarde, entonces dije tampoco me va a dar el cuero”.

Ante esto, Patricia Maldonado increpó a su compañero de labores, indicando que el motivo fue porque lo habían echado, a lo que Viñuela precisó que “nos echaron“.

“¿Por qué esa postura de Víctima?”

Debido a la respuesta de José Miguel Viñuela, Daniela Castro discrepó con él en una nueva edición de Zona de Estrellas.

“Debo decir que a José Miguel Viñuela, realmente, el Mucho Gusto le dio una oportunidad. Recordemos que cuando llegó, yo estaba en el programa y Lucho Jara se fue a operar la garganta y el que lo reemplazó en ese tiempo fue Jose (…) y él había estado desaparecido de la televisión por años“, señaló Castro.

“De partida, tienes que creerte mucho el cuento para decir: Es que por qué no me ayudaron (tras su salida de Mega). Las decisiones son de canales y de ejecutivos, si tú te mandas una cag… (…) te la bancas solo”, agregó.

“¿Por qué esa postura de víctima? El que hizo el hecho fue él y los demás no tienen por qué exponer su trabajo por eso”, criticó la ganadora de Masterchef.

“Que tenga esta actitud ahora, cuando le dieron la oportunidad (…) perdóname Jose, pero en verdad tus compañeros te apoyaron cuando llegaste de reemplazo”, finalizó.