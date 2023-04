Los detalles de la discusión que tuvieron Lisandra Silva y Aníbal Pachano en Aquí Se Baila

11 de Abril de 2023

Lisandra Silva se peleó con Aníbal Pachano por centrar sus críticas en "chismes de pasillo" y no en su presentación.

Compartir

Lisandra Silva Rodríguez, modelo cubana, confirmó que efectivamente protagonizó una fuerte discusión con Aníbal Pachano durante una de las grabaciones de Aquí Se Baila.

La noticia se dio a conocer hace unas semanas en el programa Que Te Lo Digo, donde aseguraron que el argentino criticó duramente a la ex chica reality por su presentación en el estelar y ella no se quedó de brazos cruzados, por lo que también respondió.

A días de ello, esta vez Lisandra Silva quiso contar detalles inéditos de la discusión que tuvo con Aníbal Pachano y lo hizo en el programa de YouTube que tiene la influencer Kver Star.

Sobre ese episodio recordó que “me dieron buena nota los jueces, pero cuando llegan a Aníbal Pachano, él me dice: Mira niñita, tú me tienes cansado, no te creo nada, esa sonrisa que tú tienes…. Él me empezó a decir cosas personales, a juzgarme por otras cosas, por chismes de pasillos”.

“Me dijo: No te creo nada, eres una mentirosa, y siguió insultándome, y le señalé: Mire Aníbal, a mí me gustaría que me juzgara por la performance que acaba de ver, si le gustó o no le gustó, lo voy a aceptar, pero para eso ustedes están acá“, agregó la cubana.

“Dejé la cag…”

Ante esta situación, Lisandra Silva aseguró que Aníbal Pachano empezó a ofenderla de una manera “tan personal” que “dejé la cag…”.

“Me puse en el centro del escenario y le hablé a los tres jueces. Dije: Miren, yo estoy acá por un trabajo, porque me llamaron. No soy bailarina profesional, pero si a usted le gustó o no mi performance, por ahí me lo dicen con respeto, porque aunque usted sea juez, eso de estar insultando a los participantes es antiguo“, relató.

Por último, la esposa de Raúl Peralta aseguró que tras esto “me fui, dejé la ca… (…) Con todo respeto me despedí de Sergio (Lagos), y les agradecí a todos”.

“Yo quiero visibilizar esto, porque no soy la primera que fui ofendida y espero que haya sido la última, pero he visto cómo fueron tratados varios compañeros y a mí no me pareció. Creo que ese tipo de jurado debe ser erradicado de la televisión”, cerró.