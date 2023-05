Ex bailarín de Lisandra Silva le entregó su apoyo a Aníbal Pachano: “Él no es el villano”

18 de Mayo de 2023

El artista quiso destacar que el argentino fue el único que tuvo "los cojones" de enfrentar a la cubana frente a las cámaras, dejando entrever que era una persona problemática.

Repercusiones ha traído la discusión entre Aníbal Pachano y Lisandra Silva, quienes se enfrentaron durante este martes en Aquí Se Baila, luego de la presentación de la cubana durante el repechaje.

Ante las críticas que recibió el argentino por su arremetida contra la participante, uno de los bailarines del programa, y actual pareja de baile de Francini Amaral, David Sáez, salió a respaldar al jurado argentino a través de sus redes sociales.

El artista fue la primera pareja que tuvo Lisandra Silva en el estelar de Canal 13, pero nunca se les vio juntos sobre el escenario, ya que él dio un paso al costado y a la cubana le asignaron un nuevo compañero, Gianfranco Polidori.

Según explicó en ese entonces, con la cubana tuvieron diferencias a la hora de ensayar, lo que se tradujo en que decidieron no continuar siendo pareja para la competencia.

Declaración de David Sáez

“Quiero decir un par de cosas porque soy uno de los involucrados“, comenzó diciendo David Sáez a través de una historia de Instagram, para luego añadir más antecedentes.

“Primero, no me parece leer tanto comentario despectivo al respecto de la situación, para ambos lados, pero me quiero enfocar en lo que se dice sobre Aníbal Pachano”, puntualizó.

“Las personas no saben lo que pasa detrás de cámara y todo lo que sucedió en el programa. Él fue la única persona que tuvo los cojones de enfrentarlo y decirlo frente cámaras“, agregó, dejando entrever que, efectivamente, Lisandra Silva era una persona problemática.

Posteriormente, quiso añadir “tres cosas para cerrar el tema definitivamente” y argumentó: “Si no sabe lo que pasó, mejor omita cualquier tipo de comentario, porque podría estar comentando cosas malas sobre alguien que en realidad no es el villano de la película“.

“Segundo, mi apoyo rotundo a Aníbal Pachano. Y tercero: después de todo, la señorita (Oriana) Marzoli siempre tuvo la razón“, refiriéndose a la rival de Lisandra Silva en el reality Doble Tentación.