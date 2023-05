“Ha sido muy doloroso”: este es el diagnóstico por el que Nicole Gaultier abandonó Aquí se Baila

24 de Mayo de 2023

Fue durante la jornada de este martes que Nicole Gaultier se despidió del programa, luego de ausentarse en ediciones anteriores.

Este martes se vivió una nueva jornada en Aquí se Baila, donde Nicole Gaultier anunció que abandonaría el programa debido a una compleja enfermedad.

Por esta misma situación la artista había permanecido con licencia y reposos, por lo que su compañero de baile, Felipe Román, se tuvo que presentar solo a la competencia e indicó que Gaultier regresaría en dos capítulos más.

A raíz de este hecho, el jurado determinó que el lunes 15 de mayo no habría ningún participante eliminado, de hecho, Aníbal Pachano indicó “me parece injusto que por una circunstancia personal llevemos a duelo a personas que no estaban consideradas”.

El diagnóstico de Nicole Gaultier

“Estoy bien, estoy medicadísima, pero estoy muy bien. El diagnóstico es reservado, pero yo se los quiero contar igual“, señaló la bailarina, agregando que le había comentado a Felipe, pero que no informara nada hasta que ella asistiera al programa.

Ante esto, Nicole Gaultier informó que portaba todos sus papeles del Hospital del Trabajador, “para que no piensen que era una estrategia para no venir, porque igual me contaron que algunas personas comentaron eso”.

Seguido de esto, Nicole Gaultier reveló su diagnóstico: “Tengo un síndrome de Tietze, que es una inflamación en todos los cartílagos que unen las costillas. Primero me pasó en un lado, ahora tengo de los dos lados”.

“Es un tratamiento muy largo, ha sido muy doloroso. He tenido que medicarme casi todas las veces que me presento“, continuó revelando la artista.

Fue entonces que Sergio Lagos le preguntó si este síndrome le hacía mal para poder competir, por lo que la bailarina entregó la respuesta que sorprendió a todos.

“Este es mi último baile, porque lamentablemente tengo que retirarme de la competencia, muy a mi pesar, porque el tratamiento es muy largo y si yo sigo en estas condiciones se va a agravar más”, señaló.

Luego de estas palabras, la bailarina abrazó a su compañero Felipe Román y se emocionó, para señalar que “di lo mejor de mí, agradezco a mis compañeros“.