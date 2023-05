Daniela Aránguiz revela cuándo grabará entrevista y envía recado a Maite Orsini

22 de Mayo de 2023

Daniela Aránguiz también se refirió al telefonazo que habría realizado el equipo de Maite Orsini a Chilevisión.

Daniela Aránguiz reveló cuándo finalmente grabará su entrevista en Podemos Hablar (PH), luego de que aplazara su participación en el programa por el estado de salud de Jorge Valdivia.

La información fue entregada por la periodista Paula Escobar en Que te lo digo, donde señaló haber conversado con la modelo, quien le dio detalles de esta situación.

“Me dice que ella no tiene miedo, que no le tiene miedo a nada ni a nadie” y que su ausencia en la última edición de PH se debería a temas personales, aseguró la periodista.

Por otra parte, indicó que “ella va a grabar el martes que viene, porque me dice ‘yo tengo contrato firmado y no me bajo por nadie ni por nada'”, aseguró Escobar.

Ante esto, la periodista comentó que le habría preguntado a Aránguiz por el telefonazo que realizó el equipo de prensa de la diputada Maite Orsini a Chilevisión, donde la ex Mekano respondió “no tengo miedo“.

De esta manera, Daniela Aránguiz sería una de las invitadas que tendrá una nueva edición de Podemos Hablar que se transmitirá este viernes a las 22:30 horas.