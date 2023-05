Maite Orsini desmiente telefonazo a Chilevisión por Daniela Aránguiz: lo hizo una integrante de su equipo

17 de Mayo de 2023

Maite Orsini se refirió a la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde cuestionó que los medios no la contactaran para corroborar la información.

En la edición de este lunes en Zona de Estrellas, el periodista Pablo Candia señaló que la diputada Maite Orsini habría llamado a Chilevisión para bajar la entrevista que realizarían a Daniela Aránguiz en el programa Podemos Hablar.

“Maite habría llamado a Chilevisión para que bajaran el capítulo de Daniela“, informó el panelista, por lo que esta situación pasaría a ser un nuevo “telefonazo” por parte de la parlamentaria.

Sin embargo, la diputada respondió a través de una historia de Instagram, en la que habló que “durante los últimos meses distintos medios han publicado información completamente falsa sobre mi vida privada, sin siquiera corroborar conmigo u otra fuente”.

También indicó que, debido a su trabajo, no puede desmentir información constantemente y expresó que no cree en la censura previa. “No he llamado a ningún canal de televisión para bajar entrevistados o pautear entrevistas“, confirmó.

Maite Orsini aclaró, además, que “tampoco he recibido regalos caros de alfombras costosas, ni comparto departamento con nadie más que mi gato Cloe”.

¿Quién llamó a Chilevisión?

Fue el mismo periodista Pablo Candia quien aclaró esta situación en Zona de Estrellas, durante la emisión de este martes. Ahí relató que fue contactado por Melissa Gutiérrez, jefa de prensa de Maite Orsini.

“Se comunica conmigo para preguntarme por lo que dije ayer (lunes) que Maite Orsini habría llamado al programa PH de Chilevisión para, al parecer, bajar a Dani Aránguiz o preguntar de qué se iba a tratar o en qué contexto iba a hacer la entrevista”, expresó el periodista.

Fue en ese momento donde le aclaró lo sucedido: “Maite no fue la que llamó al programa de Chilevisión, ella nunca ha llamado. Me dice que la que llamó fue ella. Yo le digo o sea, hubo un telefonazo, hubo un llamado y me dice sí, yo llamé y hablé con el editor del programa PH”.