“Tiene muchos motivos…”: el recado que le envió Karen Doggenweiler a Mauricio Pinilla tras ser internado

23 de Mayo de 2023

Karen Doggenweiler aseguró no tener detalles del estado de salud de Mauricio Pinilla, pero sí le dedicó elogios.

Karen Doggenweiler tuvo palabras para dedicarle a su ex compañero en TVN, Mauricio Pinilla, quien se encuentra internado debido a un cuadro de estrés, que lo ha aquejado por tercera vez en un año.

La animadora fue invitada a Zona de Estrellas, donde se le consultó por el estado de salud del ex futbolista, ante lo cual indicó no tener mayores detalles, aunque esperaba que tuviera una pronta recuperación.

Karen Doggenweiler aseguró que Mauricio Pinilla es “un tremendo amigo de toda mi familia, porque ha estado con Marco almorzando en mi casa. Cuando uno recibe alguien en la casa, pasa a tener un lugar importante en el corazón de uno”.

Frente a esto, agregó que “es un súper querido amigo, yo por respeto a él y a su familia, no tengo mucho que decir. Solamente esperar que esté súper bien”.

“Tremendo comunicador”

Además, Karen Doggenweiler aseguró que no ha tenido mucho contacto con Mauricio Pinilla, aunque sí le ha enviado mensajes y harto cariño. “Es un hombre fuerte, talentoso, genial y tiene muchos motivos por los que seguir adelante“.

“Tiene un talento no solo dentro de la cancha, sino que es un tremendo comunicador… Eso requiere un oficio, muchas herramientas, lo ha hecho fantástico y no me cabe duda que va a volver a todo eso, tiene que volver porque posee un talento que es bien único, explosivo, que arrancó de un momento a otro”, agregó la animadora de Mucho Gusto.

Por otra parte, la comunicadora indicó que aA todos nos pilla la máquina, la vida, vivimos momentos de una exigencia increíble y por supuesto que la salud mental tiene que ser algo respetado, debe ser tratado con mucho cuidado, y por supuesto que se entreguen todas las herramientas y las ayudas para que esté súper bien. Para que se sienta cuidado, querido y protegido”.