“Me cansé…”: las declaraciones de Aylén Milla para confirmar que padece cáncer de mama

25 de Mayo de 2023

Instagram fue la plataforma que utilizó Aylén Milla para comunicarle a sus seguidores el cáncer triple negativo que la aqueja.

Una fuerte noticia entregó a sus seguidores la influencer y modelo argentina Aylén Milla, quien, a través de una transmisión por Instagram, confesó tener un cáncer de mama triple negativo.

La modelo había señalado horas antes, a través de una historia en la misma plataforma, que “me quiero liberar de esto que guardé”, agregando que, “los veo en un Live, en algún momento que tome coraje para prender la cámara durante el día“.

El momento llegó y en la transmisión se puede apreciar a Aylén Milla con un pañuelo en su cabeza, para entregar más detalles sobre esta enfermedad que la aqueja desde principios del 2023.

Para comenzar sus palabras, la influencer indicó que “quiero ser genuina, real, quiero abrir mi corazón, creo que este es el momento“, para agregar que mantuvo en silencio su situación “hasta saber que estaba fuerte”.

“No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca”, aseveró la modelo para comentar que ha perdido el pelo producto de la quimioterapia.

Respecto a esto, complementó que “me ha llevado, hasta el principio de este diagnóstico, a tener que comprarme una peluca. Tengo que enfrentarlo y esa fue mi mejor manera de enfrentarlo, en cuanto respecta al trabajo”.

“Quise hacer este video para transparentar la situación, para ser libre, para estar en paz conmigo misma, con ustedes“, concluyó Aylén Milla, quien reconoció llevar 16 quimioterapias mientras mostraba su catéter a los seguidores.