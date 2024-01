VIDEO – El conmovedor relato al aire de presentadora de CNN para confesar que padece cáncer

8 de Enero de 2024

Sara Sidner, presentadora de CNN en Estados Unidos, realizó un conmovedor relato al aire para confesar que padece de cáncer de mama.

Sidner, de 51 años y conductora de CNN News Central, tomó algunos minutos de su programa para dar cuenta de su situación.

“Al terminar nuestra transmisión de hoy, tengo una nota personal que me gustaría compartir con ustedes. Quiero empezar pidiéndoles un gran favor. Tómense un segundo para recordar los nombres de ocho mujeres que aman y conocen”, partió diciendo la periodista.

La conductora de CNN agregó que “estadísticamente una de ellas padecerá o tendrá cáncer de mama. Yo soy esa una de cada ocho en mi grupo de amigas. No he estado enferma ni un solo día de mi vida, no fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia”.

“Y sin embargo”, expresó Sara Sidner, “aquí estoy con cáncer de mama en etapa tres. Es difícil decirlo en voz alta”.

En esta línea, reveló que “estoy en mi segundo mes de quimioterapia y me someteré a radiaciones y a una doble mastectomía”, dejando en claro que “la etapa tres ya no es una sentencia de muerte para la mayoría de las mujeres”.

La periodista norteamericana además se dio el tiempo de dar a conocer algunas estadísticas vinculadas a esta enfermedad, como por ejemplo que el 41% de las mujeres afroamericanas tienen más posibilidades de morir de cáncer de mama que las mujeres caucásicas.

“Así que a todas mis hermanas, blancas, negras y morenas, por favor, por el amor de Dios, háganse mamografías todos los años. Hagan sus autoexámenes, traten de detectarlo antes que yo”, aseveró.