Los motivos detrás del desconsolado llanto de China Suárez

16 de Junio de 2023

China Suárez compartió una importante noticia en redes sociales relacionada al ámbito artístico.

Los últimos meses no han resultado fácil para China Suárez. Uno de los factores que incidió en esto fue la ruptura que tuvo con Rusherking, con quien pretendía tener un futuro juntos.

Sin embargo, este no es el motivo por el cual la actriz se siente emocionada, según dejó en evidencia recientemente en redes sociales.

En los últimos días ha publicado diversa grabaciones e imágenes de su estadía en Uruguay, donde permanecerá un mes junto a sus hijos, debido a planes de trabajo.

En uno de estos registros se le puede ver con los ojos vidriosos y al borde de las lagrimas, donde señala que “este fue el día en donde estaba manejando, tuve que poner la baliza para llamar a mi gente y llorar en el teléfono de felicidad“.

El llanto de China Suárez

Antes de publicar la imagen en la que parece al borde de las lagrimas, China Suárez subió un video a Instagram señalando que la iban a retar, ya que debía ingresar a realizar una grabación.

“Es un día muy especial, no me gusta llorar en público ni en cámara pero estoy muy emocionada, muy agradecida, y les voy a ir compartiendo todo lo del proceso y un par de cosas porque ustedes son parte de todo esto. Así que gracias por acompañarme, por confiar en mí y los amo”, agregó.

Entonces la argentina decidió terminar con el misterio al publicar un nuevo video en la misma red social, donde se le puede ver firmando un contrato con Warner Music.

Después de esta noticia, decidió realizar una pequeña reflexión en sus historias: “Ese día me preguntaba a dónde estaba, a dónde iba. Por qué pasaba lo que pasaba. Tenía días tristes porque dudaba mucho de lo que valía. Yo también tengo días de mierda, duelos, procesos chotos. Pero la vida me premia una vez más, y no pienso desaprovecharlo. Llegaron en el momento justo de mi vida, Tom Talarico y Nacho Viale. Gracias por todo”.