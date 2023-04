China Suárez recordó el día en que se arrodilló para “pedir que no me dejen”

27 de Abril de 2023

China Suárez se refirió a una antigua relación que tuvo en el pasado, pero se negó a revelar la identidad de esa persona.

Compartir

María Eugenia Suárez Riveiro, ​también conocida como China Suárez, se refirió a lo que ha sido su mediática vida amorosa, a solo semanas de confirmar su más reciente quiebre con el cantante Rusherking.

En una entrevista con Grego Rossello para Luzu TV, la actriz recordó que “me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía te amo pero no puedo con tu personalidad“.

“Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez”, precisó.

Sin entregar nombres, China Suárez aseguró que cuando esta persona quiso terminar con ella, “me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje. Porque me decía te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos. Y yo le decía que iba a cambiar”.

Años después de dicho episodio, hoy la argentina reflexionó sobre este momento, sosteniendo que son “cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar”.

Quién le rompió el corazón a China Suárez

Pese a que no entregó el nombre de la persona que le rompió el corazón, China Suárez dio algunas pistas de la identidad de este hombre.

“Fue muy cag… Era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?“, se preguntó.

Seguido a eso, lamentó que “te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro“.

“Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez”, agregó.

Por último, y respecto a la segunda persona que le rompió el corazón, China Suárez se negó a referirse, pero dejó en claro que “mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé“.