El mensaje con el que China Suárez confirmó su quiebre con Rusherking

7 de Abril de 2023

La actriz argentina anunció el fin de su relación con el artista urbano, con quien estuvo por cerca de un año.

María Eugenia Suárez, también conocida como China Suárez, confirmó el fin de su relación con Thomas Nicolás Tobar, conocido como Rusherking, con quien mantuvo un intenso romance que se extendió por cerca de un año.

La actriz argentina y ex del chileno Benjamín Vicuña usó su cuenta de Instagram para dar cuenta de su quiebre con el artista urbano trasandino.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió.

Posteriormente el propio trapero detalló que su vínculo con Suárez había llegado a su fin, agradeciendo la preocupación de sus seguidores.

“Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí… Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, señaló.

Durante las últimas semanas habían circulado fuertes rumores sobre el fin de la pareja, los que crecieron luego que ambos eliminaran las románticas publicaciones que tenían en redes sociales.

¿Quién es Rusherking?

Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, tiene 22 años y alcanzó notoriedad en la escena musical trasandina tras el lanzamiento del tema “Además de Mí” junto a Tiago PZK y “Confiésalo” con María Becerra, quien fue su pareja.

A los 16 años publicó su primera canción en YouTube, y con el tiempo llegó a trabajar con los productores más grandes de Argentina.

¿Desde cuándo son pareja Rusherking y China Suárez?

China Suárez y Rusherking comenzaron su historia de amor hace casi un año, cuando se conocieron en una fiesta de amigos que tienen en común. Esto, luego que María Eugenia Suárez terminara una relación de cinco años con el actor chileno y padres de sus dos hijos menores, Benjamín Vicuña.

La joven pareja ha viajado a Estados Unidos con los hijos de ella y, hace unas semanas, se les vio disfrutando de Playa del Carmen en México. Además, el cantante lanzó la canción que le dedicó especialmente a China Suárez, y que grabó junto a Mariano Castro, líder de Dread Mar I, la que tituló: “Perfecta”.

“Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional”, escribió China Suárez en sus redes sociales.