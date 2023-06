“Eso no se olvida”: la dramática historia del ex carabinero de Gran Hermano Chile

19 de Junio de 2023

Rubén Gutiérrez es un carabinero en retiro temporal que es parte de Gran Hermano Chile y que durante su presentación contó su dramática historia personal.

Y es que Gutiérrez tiene 26 años, es soltero y no tiene hijos, además de ser oriundo del barrio Yungay.

Sin embargo, el ex carabinero reveló su doloroso pasado, ya que durante el terremoto de 2010 perdió la casa que arrendaba, por lo que debió vivir en una carpa por un tiempo.

A esto se sumó la muerte de su pareja, quien estaba embarazada y que decidió quitarse la vida una semana antes de ir a vivir junto.

“Fue un día 18 de diciembre. Y a las 07:57, recibo una llamada que me dicen que ella se había ahorcado. Para mí fue un golpe, no lo podía creer. Eso no se olvida. Yo tengo que convivir con eso, es una mancha. Y hoy en día tengo toda la mentalidad y aptitudes para salir adelante”, relató.

Rubén Gutiérrez detalló que dejó Carabineros para buscar un mejor futuro, trabajando como guardia de seguridad antes de entrar a Gran Hermano.