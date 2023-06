Gran Hermano: Fran García Huidobro revela el consejo que le dio a Benja Lagos tras pelea con su manager

28 de Junio de 2023

Fran García-Huidobro protagonizó uno de los momentos más polémicos de Gran Hermano, luego que se enfrentara en el estudio a Danilo Rodríguez, manager de Benjamín Lagos, el primer eliminado del reality de CHV.

Y es que la disputa se originó cuando la opinóloga cuestionó que los cercanos a Benjamín no estuvieran en el estudio el domingo, cuando fue eliminado del programa.

Ante esto, Rodríguez, quien fue parte del reality Amor a Prueba donde fue eliminado por comerse la comida de todo el grupo, disparó contra García-Huidobro, asegurando que: “Espantaste a la familia y no quiso venir, mandaste a otra mamá al psicólogo. Son personas de 22 años y los papás sufren mucho cuando ella habla de esa forma (…) Dedícate a hablar con más cariño de los participantes”.

Frente a estas palabras, Fran sostuvo que “los participantes que entran a un reality hay una razón por la que son mayores de 18 años. Diana. Te lo voy a hacer corta. Me quedan 4 meses de trabajo aquí porque no estoy en la placa de eliminación de ningún capítulo, y no voy a estar discutiendo con los familiares de los eliminados cada vez que vengan”.

“Yo estoy diseñada para responder y me pareció todo muy chanta. Evidentemente tenía el discurso preparado porque la mocha le sirve más a él que a mí. Parece que el que quería entrar a Gran Hermano era el mánager”, agregó la opinóloga.

Al respecto, Francisca García-Huidobro indicó a LUN que le entregó un consejo a Benjamín tras este altercado.

“De hecho, detrás de cámara cuando terminó el programa, le dije a Benjamín ‘nunca tengas un mánager que quiere ser más famoso que tú’”, le señaló.

García-Huidobro argumentó que “vi que la pelea no iba para ninguna parte y no quise continuarla. Como dije, no tengo tiempo para andar peleando cada vez que vengan los familiares o mánager de los participantes. Esto es tele en vivo y me encanta porque pasan estas cosas que no son editables”.