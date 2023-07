VIDEO – El round televisivo entre Iván Moreira y Gonzalo Ramírez por el “raspado de olla”

3 de Julio de 2023

El conductor recordó el caso Penta mientras el senador cuestionaba a la diputada Catalina Pérez por el caso Democracia Viva.

Un tenso momento se vivió este lunes en el matinal Mucho Gusto de Mega. El senador Iván Moreira de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el conductor Gonzalo Ramírez cruzaron palabras después de que el periodista hiciera referencia al ya reconocido “raspado de olla”, uno de los mensajes que dejó en evidencia al parlamentario cuando se realizó una investigación por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta.

Justo cuando el representante de la Región de Los Lagos cuestionaba el manejo de la diputada Catalina Pérez (RD) en el caso Democracia Viva por el acuerdo con el seremi de Vivienda de Antofagasta, el rostro de la estación privada recordó la ocasión en que su entrevistado estaba en medio de la polémica por su frase y la solicitud de dineros para campaña.

Iván Moreira a Gonzalo Ramírez: “Qué raro que te quieras lucir”

“Quiero despejar un punto. Me llama la atención que él hace una distinción en su relato al decir que ‘ésta no es plata privada, es plata de todos los chilenos’… Él tuvo problemas con el financiamiento de campaña. Reconoció que pidió el raspado de la olla y reconoció que había pedido plata para financiar campañas con mecanismos que no estaban…”.

En ese momento fue interrumpido por Moreira. “Para eso te tengo una respuesta…”, le dijo. “Lo quiero escuchar. En este caso es más malo de lo que usted hizo porque es plata pública, esta es la diferencia que está haciendo usted“, respondió Ramírez.

“Yo no hago ninguna distinción… ¿Cómo se llama? Don Gonzalo. No me voy a callar al ver las cosas que están sucediendo en el país porque yo haya pecado. Sabía que me iban a hacer esta pregunta, por eso no he aceptado ir a los matinales, para que no salgan las preguntas como la suya. En estos 30 años el único que ha dicho la verdad soy yo y todos los partidos financiaban sus campañas con boletas a honorarios. Sí, cometí un error y una falta de ética como toda la política chilena. Y no por eso yo me voy a quedar callado”, fue parte de la discusión.