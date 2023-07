¿Qué fue de…? Patricio Oñate, el recordado notero de la televisión chilena en los años 90

4 de Julio de 2023

El "Pato" está alejado de la televisión y desde el sur de Chile, bajo la lluvia, pide ayuda con un dramático relato.

Patricio Oñate, “Pato” como es conocido en la televisión, era uno de los personajes más reconocidos de la televisión chilena. Recordado es su trabajo como notero en la Copa Mundial de Francia 1998, donde sacó risas por sus móviles y su innegable conexión con Nelson Acosta, Iván Zamorano, Marcelo Salas y otras estrellas de la selección chilena. También participó en “Viva el lunes” y los matinales de Canal 13.

Pasó el tiempo y su presencia en los medios fue disminuyendo. En la Copa América 2015 que organizó Chile, el reportero consiguió ser acreditado, cumplió labores para la Radio Agricultura y el programa Sin Dios Ni Late. Su intención siempre fue repetir lo que realizó años atrás en suelo francés con la Roja, sin embargo, el carácter de los jugadores actuales y el régimen de Jorge Sampaoli no le permitieron ser el mismo.

Ya fuera de los medios, Oñate volvió a aparecer en televisión de manera casual durante este año. En un móvil del matinal de Chilevisión compartió un simpático y emotivo momento mientras se registraban imágenes de un accidente en Avenida Matta.

Contó que su esposa padece cáncer desde 2013 y que se radicó en el sur de Chile hace más de siete años. En Chiloé ha trabajado en algunos festivales, realizando notas en el fútbol amateur y videos para la Municipalidad de Castro.

El llamado desesperado de “Pato” Oñate

“Hace tiempo que no hacía un video. Hice otro y al parecer no lograron captar la atención, quizás el día me llueve sobre mojado. Tengo poco ánimo y lo peor es que estoy perdiendo la sonrisa, aquella que ha sido parte de mi vida y me ha permitido ganarme el pan de cada día“, anunció Oñate al momento de dar a conocer su emprendimiento de venta de miel. Se infiere que atraviesa por problemas económicos.

Estoy haciendo este video, de pie, absolutamente de pie, bajo el agua y la lluvia. Lo estoy haciendo de pie, pero noqueado. Por favor, ayúdenme, son $6.000“, expresó.

“Cuesta 6 mil, una obra dulce. Me pueden hacer los pedidos, se los voy a agradecer, tengo harta”, complementó.