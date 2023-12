Mucho Gusto responde a Gabriel Boric: “Somos periodistas, no publicistas”

14 de Diciembre de 2023

Los animadores del matinal de Mega manifestaron su molestia por los dichos del mandatario.

Compartir

Esta jueves, el presidente Gabriel Boric criticó a los matinales y los acusó de no interesarse por las “buenas noticias”, lo que generó la molestia de los animadores de Mucho Gusto de Mega.

En medio de la inauguración de Plaza los Cuncos, en la comuna de Renca, donde antes se ubicaba un narco-mausoleo, y en el marco de la recuperación de espacios públicos, el mandatario manifestó sentirse “contento de estar aquí para poder inaugurar las obras de mejoramientos que han sido recuperadas para la población, para los niños, para los jóvenes, para las personas mayores, para los vecinos y vecinas del sector”.

“Antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia”, preguntó.

“Debo ser sincero que no alcancé a ver el de Chilevisión, en una de esas Chilevisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13, y por supuesto, ninguno estaba dando esto”, agregó.

En ese contexto, el Presidente Boric señaló que “parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Cuncos y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora”.

“Los matinales no somos el sillón de don Otto”

Debido a lo anterior, los conductores del matinal de Mega, Mucho Gusto, le respondieron al jefe de Estado.

“Yo no sabía que él veía matinales, programas tan menores, tan ridículos, porque si no lee los diarios, menos va a ver matinales”, comenzó diciendo José Antonio Neme.

“Él tiene toda la razón, a nosotros nos ha faltado la altura para destacar a todas las cosas buenas que Gabriel Boric Font ha hecho por este país“, agregó.

“Para poder enmendar ese error, lo invito de todo corazón a que venga a nuestro programa o que me reciba junto a mis compañeros en su despacho, para que nos cuente en una conversación sincera todo lo bueno que ha hecho en su Gobierno”, continuó Neme.

En tanto, Karen Doggenweiler afirmó que “no somos publicistas, somos periodistas (…) Los matinales no somos el sillón de don Otto. No por hacer desaparecer los matinales se van a terminar los hechos de sangre o el crimen organizado”.