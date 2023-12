VIDEO – Boric emplaza a matinales por ausencia en actividad: “Parece que las buenas noticias no tienen rating”

14 de Diciembre de 2023

El mandatario lamentó la ausencia de estos programas durante una actividad en la comuna de Renca.

En medio de una actividad en el marco de la recuperación de espacios públicos, el presidente Gabriel Boric emplazó a los matinales y los acusó de no interesarse por las “buenas noticias”.

El mandatario quien se encontraba encabezando la inauguración de Plaza los Cuncos, en la comuna de Renca, declaró que “estoy contento de estar aquí para poder inaugurar las obras de mejoramiento o más bien a estas alturas, creación de la Plaza de los Cuncos, que ha sido recuperada para la población, para los niños, para los jóvenes, para las personas mayores, para los vecinos y vecinas del sector”.

Fue en ese momento que el presidente Gabriel Boric aseveró que “antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia”, preguntó.

“Debo ser sincero que no alcancé a ver el de Chilevisión, en una de esas Chilevisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13, y por supuesto, ninguno estaba dando esto”, agregó.

En ese contexto, el Presidente Boric señaló que “parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Cuncos y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora”.

“Que les cuenten del narco mausoleo de la esquina, de lo difícil que fue destruirlo, pero no para dejar la plaza como estaba, sino para construir una cancha de fútbol, una pérgola para poder tener gobierno en terreno con diferentes servicios, entregando información y dando cuenta de los beneficios y apoyo que tiene el Estado para la población”, agregó.

En ese sentido, indicó que “al final del día la pelea entre unos y otros no mejora la delincuencia. Lo que mejora la seguridad es el trabajo conjunto de la sociedad entera articulada (…) aunque no aparezca en los matinales, quien quiera prestar oído sabe la pega que se está haciendo”.