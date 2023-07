“Los dos fuimos víctimas”: Iván Arenas pone fin a millonaria polémica con DJ Méndez

7 de Julio de 2023

El ahora comediante recalcó que "hasta ahí quiero llegar no más, DJ Méndez no tiene nada que ver. El lunes les contaré mayores detalles".

Una particular y millonaria polémica se desató hace dos días, luego que Iván Arenas – más conocido como Profesor Rossa – acusara a DJ Méndez de no devolverle 70 millones de pesos que le habría pedido prestado.

Ante esto, el músico radicado en Suecia respondió: “Qué lata del Profesor Rossa. Lo admiraba hasta este momento. Me extraña que una persona así tenga que hacer este tipo de cosas, porque yo a él no lo he visto. Quizás una vez me lo tope en algún canal… Muestre dónde y cuándo me pasó dinero. Vamos que tú puedes profe, hágale… Nunca en mi vida le he pedido dinero al profesor… Por lo mismo le escribí que expusiera y demostrara de dónde, cuándo, etc”.

Tras esto, DJ Méndez expresó que “me conseguí el número del Profesor Rossa, lo llamé y hablamos como adultos que somos y ahora tenemos la película súper clara. Ya les puedo decir que esos 70 millones eran, porque no fue así. Él entendió y yo entiendo su posición y por qué lo dijo de esa manera. Nos vamos a juntar en Santiago apenas llegue y vamos a contar realmente el por qué hay unos $70 millones en el aire donde yo no tengo nada que ver“.

Frente a esta situación, Iván Arenas puso fin a este desencuentro a través de un video en redes sociales, dejando en claro que el cantante de Estocolmo “no tiene nada que ver”.

“Quiero aclarar la situación delicada con lo que de DJ Méndez. Yo dije lo de Dj Méndez, conversé directamente a Suecia, hice varias investigaciones, y quedamos claro que él no tiene nada que ver y que el responsable de $70 millones de pesos prestados por mí es la productora”, indicó.

“Le quiero decir a Leo que vea el programa completo, porque más adelante yo digo que es la productora y no él directamente. Si se produce una asociatividad, lo dije así, y ahí está mi error. En realidad, DJ los dos fuimos víctimas”, sentenció Iván Arenas.