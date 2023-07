Los Atletas de la Risa aseguran ser estafados por la misma persona que le debe dinero a Iván Arenas: “Nos cagaron a todos”

24 de Julio de 2023

Pato agregó que además de no recibir su dinero, "es penca, porque yo al Chino lo hago venir de Villa Alemana, al Guatón lo traigo de Maipú”.

Patricio Mejías (Pato) y Juan Carlos Donoso (Guatón), de Los Atletas de la Risa, confesaron que fueron víctimas de la misma persona que le quedó debiendo dinero a Iván Arenas.

En el programa Entre Broma y Broma, conducido por Luis Slimming en YouTube, este les recordó la visita del querido Profesor Rossa, ante lo cual Pato lanzó que “lo cagaron con plata igual que a nosotros”.

Ante esto, Slimming les preguntó si el estafador era DJ Méndez, pero Pato le recalcó que “lo de él fue una cuestión que ellos arreglaron, fue el Spider-G de la Radio Activa, nos cagaron a todos”.

Los Atletas de la Risa indicaron que el monto adeudado era cuatro millones de pesos, por un show organizado por el locutor en el Teatro Cariola, con Che Copete e Iván Arenas, el 12 de agosto de 2022.

En aquella oportunidad, el Profesor Rossa acusó que “hay un señor Valenzuela en Rancagua que me debe 70 más, uno es el DJ y el otro es Valenzuela y voy a decir otra cosa peor, nunca he hecho esto, hay un señor de la radio que me contrató para el Cariola y no me pagó la actuación, Spider G”.

Frente a estas palabras, los humoristas indicaron que “fuimos a hacer un show al Teatro Cariola, estaba lleno. Era con el Profesor Rossa, Che Copete y Los Atletas de la Risa, y no nos pagaron”.

