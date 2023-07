“140 millones”: Iván Arenas revela la lista de los famosos que le deben dinero

7 de Julio de 2023

DJ Méndez salió a dar su versión luego de la acusación del comediante.

En un capítulo de Es La Hora De Tu Podcast, Iván Arenas se sinceró con los conductores Willy Sabor y DJ Lolito y entregó más detalles sobre si situación económica.

Tras acusar que DJ Mendez le debía 70 millones de pesos, no tuvo problema en entregar los nombres de los famosos y trabajadores de medios de comunicación que le deben dinero.

En la conversación, reveló que “hay un señor Valenzuela en Rancagua que me debe setenta más”.

Pero esto no es todo, ya que también apuntó a Rodrigo Mena. “Voy a decir otra cosa peor, nunca he hecho esto, hay un señor de la radio que me contrató para el (teatro) Cariola y no me pagó la actuación”, afirmando que el locutor de Radio Activa le debe tres millones.

Una vez que se desahogó revelando la lista de deudores, el humorista que por años personificó a El Profesor Rosa confesó que son “aproximadamente 140 millones que me deben en total“.

Ante la sorpresa de los demás integrantes del panel de conversación, Arenas quiso explicar la razón que lo motivó a prestar tal cantidad de dinero sin que haya sido devuelto.

“Sabes lo que pasa, por qué lo digo, que uno se lo oculta, los tapa, los ayuda, los quiere y después…”, terminó diciendo.