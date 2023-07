El drástico giro de la polémica entre DJ Méndez e Iván Arenas por $70 millones

5 de Julio de 2023

La denuncia del "Profesor Rossa" generó la furia del músico y un llamado telefónico que estira aún más esta historia.

Compartir

Humorista y músico estaban enfrentados en una candente polémica. Iván Arenas, en una conversación con Willy Sabor, aseguró que DJ Méndez le debe $70 millones de pesos. El rancagüino, conocido por generaciones como el “Profesor Rossa”, utilizó un espacio sin censura del programa Es la Hora De Tu Podcast para dar a conocer esta supuesta deuda.

“Decirle a DJ Méndez que se acuerde de mí, que me debe 70 palos… Entonces para que lo sepa, nunca lo había dicho”, expresó Arenas ante la sorpresa del conductor, quien le preguntó “pero, ¿quién presta 70 palos?”. La respuesta fue tajante, igualmente. “Yo soy el saco huea“, lanzó.

Frente a estos dichos, que fueron viralizados inmediatamente, Leopoldo Méndez respondió con todo, fiel a su estilo. Le puso plazo a Arenas para que entregara antecedentes de este supuesto monto que le habría facilitado.

La furia de DJ Méndez

“Qué lata del ‘Profesor Rossa‘. Lo admiraba hasta este momento. Me extraña que una persona así tenga que hacer este tipo de cosas, porque yo a él no lo he visto. Quizás una vez me lo tope en algún canal… Muestre dónde y cuándo me pasó dinero. Vamos que tú puedes profe, hágale… Nunca en mi vida le he pedido dinero al profesor… Por lo mismo le escribí que expusiera y demostrara de dónde, cuándo, etc”, respondió DJ Méndez ante la supuesta deuda.

“Inicialmente me dije ‘él es humorista, es un chiste, una broma’. Pero, no era broma. Porque él en su mente dice ‘DJ Méndez, me debe 70 millones’… Esas son acusaciones muy graves, Iván. Espero que así como tiraste esa mentira, que aclares bien dónde, en qué momento, en qué cuenta me depositaste o si fue en efectivo”, expresó el cantante.

Le pido y le exijo que ponga en papel dónde están esos $70 millones, donde los transfirió, porque si no… Hablé con mi abogado, te voy a demandar por $70 millones, me tienes la escoba en las redes sociales…”, complementó.

“Te invito a que muy prontito, en 24 horas, expliques, por favor, para que la gente pueda tener los dos lados. Ahora tendré que volver a Chile por la cagá que me dejaste. La gente de verdad cree que debo $70 millones. Gracias, pero ahora te toca a ti”, anunció.

El giro de la polémica

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, DJ Méndez aclaró lo que sucede con Iván Arenas y promete un viaje a Chile desde Suecia para esclarecer este problema.

“Me conseguí el número del ‘Profesor Rossa’, lo llamé y hablamos como adultos que somos y ahora tenemos la película súper clara. Ya les puedo decir que esos 70 millones eran, porque no fue así. Él entendió y yo entiendo su posición y por qué lo dijo de esa manera. Nos vamos a juntar en Santiago apenas llegue y vamos a contar realmente el por qué hay unos $70 millones en el aire donde yo no tengo nada que ver“, explicó.

“Finalmente llegamos a una conclusión y espero que lo publiquen los diarios de internet… Hay terceros involucrados y lo estamos viendo porque hay dos personajes metidos. Esos dos personajes pidieron plata en mi nombre y ahí esta la cosa. Créanme que ahora voy la próxima semana y vamos a ver para que salga lo mejor posible porque yo no le he pedido prestado $70 millones al profesor Rossa”, cerró Méndez.