Misofonía, la enfermedad incurable que padece Natalia Oreiro

8 de Julio de 2023

La reconocida actriz, cantante y bailarina uruguaya contó detalles de un problema que comenzó en su niñez y que se ha agudizado con los años.

En una reciente entrevista, la reconocida actriz uruguaya Natalia Oreiro se refirió a una enfermedad que la está aquejando y que de acuerdo a estudios es incurable. Se trata de la misofonía, que es un trastorno auditivo perceptivo que genera que la persona sienta de manera más fuerte algunos sonidos. Si se divide este concepto en dos según el latín, miso significa “odio” y phonia “sonido”.

Al sentir en un volumen más alto los ruidos, éstos provocan dolor físico y un malestar que persiste en el tiempo. Con el pasar de los años, explican especialistas, se van sumando más sonidos a la lista de cada uno de los pacientes. Sus consecuencias pueden ser menores como irritación en el ánimo, pero también puede llegar al extremo de agresiones y pánico.

“Tengo un tema con el ruido, es odio al sonido. Hay ciertos ruidos que me dañan y eso sí es neurológico. Es difícil de explicar porque no hay sólo un patrón que te diga lo que es”, comentó en Caja Negra la también bailarina y cantante.

Si estamos cerca y vos estás haciendo un ruido en una descarga de ansiedad, ya sea masticando chicle, con el pie o la lapicera y eso no para, la persona empieza a absorber la ansiedad de la otra persona”, detalló Oreiro.

¿Cuándo se enteró Oreiro de su enfermedad?

“Lo tuve siempre, antes no se encontraba diagnosticado como una enfermedad. En los exámenes tenía que ir a la dirección del colegio porque no podía concentrarme”, dijo Oreiro, quien a los 12 años comenzó a saber de la misofonía.

“Cuando era chica en realidad más que por cualquiera de esas cosas lo que me pasaba es que estaba un poco cansada y enojada que me dijeran que tenía carisma y ángel. Entonces, yo me preguntaba si tenía talento como actriz”, agregó la montevideana.